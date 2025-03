Aline Milene se emociona com título do São Paulo na Supercopa e valoriza conquista: "Esse grupo merece"

Neste sábado, o São Paulo conquistou o título inédito da Supercopa feminina. O Tricolor bateu o Corinthians nos pênaltis, por 4 a 3, no Morumbis, e ergueu a taça pela primeira vez. A decisão foi decidida nos pênaltis após um empate sem gols ao fim dos 90 minutos.

Após a partida, a capitã do São Paulo, Aline Milene, se emocionou à beira do gramado. A atleta, que desperdiçou um pênalti, sentiu o alívio após o fim das cobranças e celebrou o título com muita emoção, inclusive relembrando as tentativas frustradas de título em anos anteriores.

"Primeiramente, tenho que agradecer a Deus, esse momento é único para a gente. Cara, eu falei para mim, tem três finais que eu só venho dar entrevista chorando, e falando que é claro, tem todo o mérito do outro lado, mas que a gente bateu na trave. E hoje não. Hoje eu estou muito feliz, muito emocionada, porque trabalhamos demais. Esse grupo merece para caramba, e conquistamos o primeiro título do São Paulo depois da reativação. Incrível, só gratidão", disse em entrevista ao SporTV.