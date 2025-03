Acusado de racismo contra segurança do Palmeiras, vice-prefeito de Rio Preto reassume cargo após licença

Após a partida, Fábio Marcondes foi flagrado xingando de "macaco" um dos seguranças do Palmeiras, na área de acesso aos vestiários. Logo depois do ocorrido, o Verdão lamentou a situação por meio de nota nas redes sociais e prometeu tomar as medidas cabíveis para puni-lo.

Marcondes alegou que o ocorrido começou após ofensas direcionadas ao seu filho e afirmou que não quis ofender o segurança do Palmeiras. Em vídeo que circulou nas redes sociais, o vice-prefeito chama o funcionário do clube alviverde de "macaco velho".

Na última semana, quando a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se pronunciou sobre o racismo sofrido pelo atacante Luighi, do sub-20, em um jogo da Libertadores sub-20, a mandatária relembrou o episódio com o funcionário do clube.

"Recentemente, aconteceu com um colaborador nosso da segurança, que foi criminosamente atacado por um crime de racismo, pelo vice-prefeito de São José do Rio Preto, na frente de três policiais que não fizeram absolutamente nada. Essa pessoa que atingiu nosso colaborador de forma criminosa e racista, deveria estar presa, deveria ser presa em flagrante em frente aos policiais e não fizeram absolutamente nada. Estamos fazendo aqui dentro de forma jurídica. Essa pessoa vai ser processada na esfera civil e criminal, mas poderia ser presa em flagrante, mas nada foi feito. Enquanto houver a certeza da impunidade, esse crime vai seguir prosperando", disse Leila, na ocasião.

Confira a nota da Prefeitura de São José do Rio Preto: