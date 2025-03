Abel chega à 14ª final pelo Palmeiras e pode se tornar o 1° técnico tetracampeão em sequência do Paulista

O Palmeiras se prepara para disputar sua sexta final consecutiva de Campeonato Paulista, a quinta com o técnico Abel Ferreira no comando. O treinador português está no clube desde o fim de 2020 e está em sua 14ª final, com chance de se tornar o primeiro tetracampeão do Estadual.

Ao todo, ele tem oito títulos em competições disputadas em sistema de mata-mata. São duas Libertadores (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Copa do Brasil (2020), uma Supercopa do Brasil (2023) e três Paulistas (2022, 2023 e 2024), além de cinco vices (um Mundial, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e um Paulista). Além disso, o treinador tem outros dois títulos: os Campeonatos Brasileiros de 2022 e 2023.

"No primeiro dia que cheguei ao Brasil, juntei os jogadores e expliquei que tínhamos um objetivo. Expliquei o que faríamos no início, os grandes protagonistas são os jogadores que sabem o que tem que fazer, se esforçam e trabalham todos os dias para isso. Quando saímos de casa para treinar, temos que saber qual a nossa intenção quando chegamos à Academia, às 8h30 e saímos às 13h30. Durante esse tempo todo temos que perceber nosso propósito, as intenções por que nos dedicamos tanto. É para poder estar nas finais e dar nosso melhor para ganhar. É como falei quando cheguei ao Palmeiras. Nunca prometi títulos, a única coisa que prometo é dar o melhor de mim para estarmos juntos e podermos estar em finais e decisões", disse Abel.