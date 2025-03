Vitor Hugo relembra relação com Cuca e espera títulos com a camisa do Atlético-MG

Vitor Hugo chegou com a motivação no topo pra representar as nossas cores! ???

? Entrevista completa na Galotv: https://t.co/kIuajCelh3 pic.twitter.com/zRTLMoF7Fh

? Atlético (@Atletico) March 14, 2025

Vitor Hugo chegou ao seu sétimo time no futebol brasileiro. Agora, no Atlético-MG, o jogador continua sua trajetória no Brasil, onde já passou por Bahia, Palmeiras, Tombense, América-MG, Ituano e Ceará. Durante sua década no futebol nacional, o zagueiro atuou 292 vezes, e conquistou a Copa do Brasil 2015, o Brasileirão 2016 e a Libertadores 2020, todos os títulos pelo Alviverde.

O zagueiro destacou seu trabalho com Cuca, técnico com qual trabalhou entre 2016 e 2017, no Palmeiras. "A gente (Cuca e Vitor Hugo) sempre teve uma relação muito boa. Ele sempre me chamava e me orientava. Tive uma experiência sensacional com ele, pude ser campeão, estava num time legal de trabalhar. Espero poder repetir aqui e fazer melhor. Conhecer o técnico antes ajuda, mas sempre tenho que entregar o máximo em campo", disse o atleta à GaloTV.

Vitor Hugo enfatizou seu desempenho com antigos companheiros e declarou ansiedade para voltar a jogar com eles. "É muito bacana rever esses amigos! É bom poder trabalhar com eles novamente. Quero ver o Rony, ele sempre brincava nos estilos quando estávamos no Palmeiras".