"Uma Homenagem ao Rei Pelé": exposição realiza sessão de autógrafos de livro sobre o ídolo

Neste sábado, das 14h (de Brasília) às 17h, quem visitar a exposição "Uma Homenagem ao Rei Pelé", no espaço Multiverso Experience, no Shopping El Dorado, poderá participar de uma sessão de autógrafos do livro "Entende? - 10 crônicas sobre Pelé".

Para celebrar a ação, 10 unidades do livro, editada pela Editora Patuá, serão disponibilizadas e distribuídas posteriormente ao público. O autor da obra lançada em 2023, Franklin Valverde, estará no evento para autógrafos. Cinco exemplares serão sorteados entre os visitantes que participarem de uma dinâmica e acertarem perguntas sobre a experiência. Já no domingo, a mesma atividade será realizada, com a distribuição dos cinco exemplares restantes.

Nesse "Entende?", interjeição imortalizada por Pelé, Franklin Valverde reuniu dez crônicas em que a figura de Pelé esteve presente em sua vida. São 10 momentos que refletem sentimentos, emoções, alegrias e também tristezas, sim, pois a vida também é feita delas.