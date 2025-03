Trent Alexander-Arnold está fora da final da Copa da Inglaterra

Nesta sexta-feira, Arne Slot confirmou que Trent Alexander-Arnold não estará presente na final da Copa da Liga Inglesa. Na coletiva de imprensa pré-jogo, o técnico do Liverpool ainda comentou a possibilidade do retorno de Ibrahima Konaté para a decisão no domingo.

Durante a eliminação dos Reds para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, o jogador inglês foi substituído aos 28 minutos do segundo tempo. Mesmo sem a confirmação do clube, existe a suspeita de uma lesão no tornozelo.