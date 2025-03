Titular do São Paulo, Alisson é o jogador com mais passes certos por jogo no Paulista

Titular absoluto do São Paulo de Luis Zubeldía, Alisson se destacou no Campeonato Paulista. O volante, até o momento, é o jogador com mais passes certos por partida no torneio estadual.

De acordo com os dados do Sofascore, o camisa 25 são-paulino acumulou, ao todo, uma média de 54,3 passes certos em dez jogos disputados. O número rende ao atleta uma taxa de 92% de acerto.

No entanto, Alisson ainda pode ser ultrapassado por Murilo, do Palmeiras, no ranking. O zagueiro palestrino acertou 51,7 passes por jogo, com uma taxa de 87%, e vai disputar a final da competição contra o Corinthians. Arboleda, do São Paulo, João Victor, do Mirassol, e Oscar, também do Tricolor, completam o top-5.