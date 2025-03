Sesi Bauru vence Olympic-BOL com facilidade e encara o Cruzeiro na semi do Sul-Americano masculino

Nesta sexta-feira, no Ginásio Homero Santos, o Sesi Bauru enfrentou o Olympic, da Bolívia, pela última rodada da fase de grupos do Sul-Americano de Clubes de vôlei masculino, e venceu por 3 sets a 0, com 25/16 em todos.

Com o resultado positivo, o Sesi Bauru, líder do Grupo B, avançou à semifinal, onde encara o Sada Cruzeiro. O jogo acontece neste sábado, ainda sem horário definido. Do outro lado, o Olympic, que já entrou em quadra eliminado, encerrou sua participação na competição.

O jogo