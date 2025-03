São Paulo divulga informações sobre ingressos para a final da Supercopa feminina contra o Corinthians

? São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) March 14, 2025

O Corinthians garantiu vaga na final da Supercopa ao despachar o Cruzeiro na última quarta-feira, por 1 a 0, nas semifinais. Antes, nas quartas, a equipe derrotou o Grêmio por 3 a 0, em Porto Alegre.

Por outro lado, o São Paulo iniciou sua trajetória no torneio com uma goleada de 4 a 0 em cima do Sport, na Ilha do Retiro. Já na semifinal, o Tricolor eliminou o Flamengo ao vencê-lo por 1 a 0, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira.

O Timão venceu todas as edições da Supercopa feminina na história, em 2022, 2023 e 2024. O Corinthians, portanto, busca o tetracampeonato na reedição da final do Brasileirão feminino do ano passado, que terminou com título alvinegro. O São Paulo busca seu primeiro título na competição.