Santos inicia venda dos ingressos para o amistoso contra o Coritiba

Na manhã desta sexta-feira, o Santos iniciou a venda de ingressos para o amistoso diante do Coritiba. O duelo amistoso, que serve de preparação para o Brasileirão, está marcado para este domingo, às 18h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

O valor do ingresso é R$ 300,00 (inteira) e R$ 150,00 (meia). Os torcedores com ingresso de meia entrada deverão comprovar o benefício, com carteirinha/documentação, na entrada do estádio. Além disso, o torcedor deve ter o aplicativo do FutebolCard no celular para acessar o QR Code e entrar no estádio do Coritiba.

A venda acontece no site coritiba.futebolcard.com, sendo que, apenas no dia do confronto, ocorrerá a comercialização na bilheteria física do Couto Pereira.