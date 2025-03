Santos doa mais de 100 uniformes para crianças refugiadas em ação solidária na África

O equipamento doado presta homenagem a um momento simbólico do futebol mundial, quando o Santos viajou à Nigéria para disputar uma partida amistosa com a seleção do Meio-Oeste do país africano. O local, que estava em meio a um conflito armado, parou para ver Pelé, camisa 10 do Alvinegro Praiano, o que consagrou o Peixe como o clube que foi capaz de parar uma guerra.

A iniciativa partiu da diretoria santista no meio de 2024. Os dirigentes tomaram conhecimento do trabalho realizado pela ONG e decidiram fazer o envio de 30 camisas para as crianças do local, o que passou a ser desenvolvido desde então. Além da ação no Congo, o Santos estuda a abertura de escolas de futebol em outros países do continente, como Moçambique e Botswana.

"O Santos se tornou o primeiro clube do Brasil a colocar uma ação oficial dentro de uma escolinha de refugiados em um país da África Subsaariana. As crianças ficaram emocionadas com as camisas. Contamos a história para eles e foi muito legal. Outros clubes poderiam fazer projetos parecidos. Há um potencial muito grande de parceria para elevarmos o nível do esporte, promovendo essa integração, apoio e suporte com crianças que jamais teriam isso", destacou Evaldo José Palatinsky, voluntário da Fraternidade Sem Fronteiras.