Santos atualiza condições de Neymar e revela persistência de lesão na coxa

"A precaução com relação a este processo de recuperação ocorre em virtude do longo período sem atividade de alta intensidade do atleta, fato que ressalta a necessidade de um cuidadoso protocolo de prevenção para a retomada de um novo ciclo de treinamentos e jogos", concluiu o Santos.

Desde a reapresentação do Santos, na última quarta-feira, Neymar não foi aos gramados do CT Rei Pelé e ficou com o departamento médico na parte interna.