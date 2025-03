Santo André sonha com acesso à Série A do Paulista após arrancada

Escravidão é naturalizada no Carnaval de Salvador

O adversário das quartas de final é o Primavera, líder geral da primeira fase e com apenas uma derrota em 15 jogos. A equipe tem a melhor defesa da competição, com somente sete gols sofridos, enquanto o Santo André tem o segundo melhor ataque, com 21 gols marcados.

"Esse confronto diante do Primavera será muito difícil, é o adversário que fez a melhor campanha e devemos respeitá-los. Iremos fazer os jogos de nossas vidas e buscar a classificação para continuar na sequência em busca do nosso grande objetivo, que é devolver o Santo André à elite do futebol paulista", completou o meio-campista.

O primeiro jogo das quartas de final será no próximo sábado, às 15h, no estádio Bruno José Daniel.