Roger Machado elogia lucidez e maturidade de Luighi em caso de racismo

"Não vamos jogar com o regulamento embaixo do braço. Não há nada concretizado. Sabemos que temos uma vantagem, mas é só isso. Passamos a semana inteira nos preparando com simulações de cenários. Não tenho nenhuma dúvida de que o adversário virá mobilizado, a gente sabe como o Gre-Nal é", disse Roger Machado em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira.

Roger Machado ressaltou acerca da simulação de cenários e nos treinos físicos do Internacional, para aguentar a final. Porém, o técnico optou por não falar sobre suas escolhas para o jogo de volta, sobretudo no setor ofensivo. "É uma decisão difícil. Tenho que ser justo e premiar aqueles que estão melhores, sei disso. É uma final, todos querem jogar".

"Falo bastante sobre o mérito, e é nisso que vou me basear. É bom ter todo mundo à disposição. No ataque, posso escolher entre o retorno do Borré, ou a continuidade do Valencia. Tem o Wesley voltando, mas posso manter o Carbonero na equipe. No gol, o Rochet já pode voltar a campo, porém posso continuar com o Anthoni. São muitas variáveis", completou.

O Internacional volta a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), quando recebe o Grêmio na decisão do Campeonato Gaúcho. Após o final do Estadual, o Colorado começa a se preparar para o início do Campeonato Brasileiro, que estreia no dia 29, às 21h, quando enfrenta o Flamengo, no Maracanã.