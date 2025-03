Rodada NBA: Stephen Curry atinge marca histórica e Warriors vencem os Kings

Once unimaginable, now reality.

Na vitória do Golden State Warriors sobre o Sacramento Kings, Curry entrou em quadra precisando de dois acertos e, no terceiro quarto, o armador dos Warriors atingiu a marca inédita na NBA. Draymond Green foi o cestinha do jogo, com 23 pontos, quatro rebotes e quatro assistências.

Com a sexta vitória consecutiva, os Warriors subiram duas posições e agora ocupam o sexto lugar da Conferência Oeste, com 38 vitórias e 28 derrotas. O Sacramento Kings segue na briga por uma vaga direta na pós-temporada, ocupando atualmente a nona posição, com 33 vitórias e 32 derrotas.

O próximo jogo dos Warriors será novamente em casa, contra o New York Knicks, neste sábado, às 21h30 (de Brasília). O Sacramento Kings, por sua vez, terá uma dobradinha e enfrentará o Phoenix Suns fora de casa nesta sexta-feira, às 23h.