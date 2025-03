Ramón minimiza pressão no Corinthians e não confirma Garro na final: "Vamos fazer todo os esforços"

O técnico Ramón Díaz participou nesta sexta-feira da entrevista coletiva dos finalistas do Campeonato Paulista, entre Corinthians e Palmeiras, organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Questionado sobre a pressão à frente do Timão, o treinador minimizou e demonstrou confiança em seus jogadores.

"Sei que no futebol existe a pressão. Tive a sorte de ser jogador e saber como é a pressão. Agora sei a pressão de ser treinador. Mais do que isso, passa pelo convencimento do que eu transmito aos jogadores. Tenho que passar tranquilidade, confiança. Tenho muito confiança no meu time, pelas dificuldades que tivemos, isso nos fez crescer. Eles tiveram uma capacidade enorme de se recuperar, hoje estão jogando a final. Não penso na pressão em mim, estou acostumado. Vamos dar a vida pelo Corinthians, isso temos muito claro. Queremos competir e vamos competir até o último minuto. Não se decide em um jogo. Conhecendo os dois times, vai ser uma partida dura", afirmou o treinador.

O argentino também foi perguntado sobre a condição física do meia Rodrigo Garro, um dos principais atletas da equipe. O camisa 8 vem jogando no sacrifício por conta de dores no joelho direito.