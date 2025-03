Palmeiras não venceu o jogo de ida da final do Campeonato Paulista nas últimas cinco decisões; confira

Palmeiras e Corinthians disputam o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Finalista pela sexta vez seguida, o Verdão não venceu em nenhum dos últimos cinco jogos de ida da decisão.

A sequência negativa começou ainda em 2020, quando Palmeiras e Corinthians, adversários também em 2025, ficaram no 0 a 0 no primeiro jogo da final daquele ano, na Neo Química Arena. Nos pênaltis, o Verdão conquistou o título no Allianz Parque, após 1 a 1 no tempo normal.

No ano seguinte, o empate sem gols se repetiu na partida de ida da final entre Palmeiras e São Paulo, dessa vez no Allianz Parque. No segundo jogo, no Morumbis, o Tricolor venceu por 2 a 0 e ficou com o título. Em 2022, em mais um Choque-Rei na decisão, o Verdão perdeu por 3 a 1, fora de casa, no jogo de ida. No Allianz Parque, a equipe do técnico Abel Ferreira goleou por 4 a 0 e foi campeã.