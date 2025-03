Palmeiras anuncia contratação do meia Lucas Evangelista, ex-Red Bull Bragantino; veja detalhes

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a contratação do meio-campista Lucas Evangelista, que defendeu o Red Bull Bragantino nas últimas cinco temporadas. O atleta de 29 anos assinou um contrato válido até o final de 2026 e possibilidade de extensão por mais 12 meses em caso de metas atingidas.

Evangelista passa a integrar o elenco palmeirense depois da disputa do Campeonato Paulista. No momento, o Verdão se prepara para disputar a final do Estadual, contra o Corinthians. O primeiro Derby está marcado para acontecer neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.