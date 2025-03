Norris e Leclerc lideram os primeiros treinos livres da temporada; Bortoleto alcança a 15ª posição

O brasileiro Gabriel Bortoleto, estreante na Fórmula 1 como piloto titular da Kick Sauber, teve o 15º tempo mais rápido no primeiro treino livre, com 1m18s438, enquanto na segunda atividade, ficou no 18º lugar, com 1m17s487.

Responsável pela principal mudança de um piloto na Fórmula 1 nos últimos anos, o britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, ficou apenas com o 12º tempo mais rápido no TL1, com 1m18s071. Depois, o heptacampeão mundial melhorou na segunda rodada de testes, alcançando 1m16s859.

O terceiro e último treino livre do GP da Austrália acontece nesta sexta-feira, às 22h30 (de Brasília). Logo depois, na madrugada de sábado, às 02h, será dado início ao primeiro treino classificatório deste ano. A corrida em Melbourne será na madrugada de domingo, com início às 01h.