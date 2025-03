Neymar lamenta corte da Seleção Brasileira e cita consenso em não se arriscar

A possibilidade de desconvocação de Neymar vinha ganhando força nos últimos dias. O camisa 10 do Santos, que tem um problema na coxa esquerda, ficou de fora da semifinal do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, no último domingo, e vem tratando do incômodo no CT Rei Pelé. A expectativa é que ele possa ficar à disposição de Pedro Caixinha na estreia do Peixe no Brasileirão, diante do Vasco, no dia 30 de março.

Além do camisa 10, Danilo e Ederson também foram cortados. O técnico Dorival Júnior repôs a ausência do trio com as convocações de Lucas Perri, do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid.

A delegação da Seleção Brasileira se apresenta em Brasília na próxima segunda-feira para dar início à preparação para a partidas. O time enfrenta a Colômbia na quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada das Eliminatórias.

Já no dia 25, a Amarelinha mede forças com a Argentina, em pleno Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A bola rola a partir das 21h.

O Brasil vem de dois empates consecutivos e ocupa o quinto lugar na tabela das Eliminatórias, com 18 pontos conquistados.