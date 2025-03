Neymar e mais dois são cortados de jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias

A CBF confirmou nesta sexta-feira, através de uma nota oficial, que o meia-atacante Neymar, do Santos, foi desconvocado dos jogos da Seleção Brasileira contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Além do astro, Danilo e Ederson também foram cortados.

O técnico Dorival Júnior repôs a ausência do trio com as convocações de Lucas Perri, do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid. Por meio de um vídeo, o treinador justificou as mudanças na lista.

"Nos últimos dias, após a convocação do dia 6 de março, o departamento médico da Seleção Brasileira, na pessoa do Dr. Rodrigo Lasmar, vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Danilo, do Flamengo, Neymar, do Santos, e Ederson, do Manchester City. Após as avaliações realizadas, o departamento médico da Seleção nos atualizou a respeito da situação de cada atleta. Sendo assim, estamos convocando Lucas Perri, do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid", afirmou Dorival.