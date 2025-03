Mirassol anuncia Rafael Guanaes como técnico para o Brasileirão

No Mirassol, Rafael Guanaes irá assumir a vaga deixada por Eduardo Barroca durante o Paulistão 2025. O Mirassol vinha sob comando de Ivan Baitello de forma temporária.

No futebol paulista, Rafael Guanaes passou por diversos clubes do interior no início da carreira como técnico. Ele também trabalhou no Novorizontino em 2022.

Em clubes tradicionais, Rafael Guanaes acumula experiências na base do Athletico-PR e como auxiliar no Cruzeiro. Agora, recebe a oportunidade de comandar um time que disputa pela primeira vez a elite do Brasileirão.