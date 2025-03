Minas vence Flamengo de virada e diminui a diferença para o líder Praia Clube pela Superliga feminina

Nesta sexta-feira, pela 21ª rodada da Superliga feminina de vôlei, o Minas recebeu o Flamengo na Arena UniBH, em Belo Horizonte, e venceu por 3 sets a 1, com parciais de 27/29, 25/19, 25/23 e 25/22.

Com o resultado positivo, a equipe chegou a 46 somados e diminuiu a diferença para o líder Praia Clube, que chegou a 47. O time somou apenas dois pontos após a vitória por 3 a 2 sobre o ABEL Moda Vôlei. Do outro lado, o Flamengo seguiu em quinto, com os mesmos 39 somados.

O Minas retorna às quadras na segunda-feira, contra o Osasco, pela 20ª rodada da Superliga. A partida acontece às 21h, na Arena UniBH. O Flamengo, por sua vez, enfrenta o Praia Clube na terça-feira, também pela 20ª rodada da competição nacional. Desta vez às 18h, em Uberlândia.