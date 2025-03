Mesmo após eliminação, Santos pode voltar a repetir feito no Paulistão após seis anos

A grande questão é que Talles Magno e Estêvão precisariam anotar cinco gols em dois clássicos para superar o camisa 11 santista, o que é um tanto improvável - mas não impossível, pois é futebol. Além disso, o rival corintiano ainda deve ter mais dificuldades na disputa, já que é reserva do time.

A última vez que o Santos teve o maior goleador do Estadual em sua equipe foi em 2019. Naquele ano, Jean Mota foi um dos principais responsáveis por levar a equipe à semifinal do torneio. O meio-campista balançou as redes sete vezes em 15 jogos disputados.

Na época, porém, Jean Mota não foi o artilheiro isolado do Paulista. O meia dividiu o posto com outros quatro jogadores: Diego Cardoso, ex-Guarani; Rafael Costa, ex-Botafogo-SP, e Ytalo, ex-Red Bull Bragantino.

Agora, Guilherme tem a oportunidade de recolocar o Santos no topo da artilharia do Paulistão depois de seis anos. O atacante também é o maior goleador do clube no ano e o que mais contribuiu para gols, com 12 participações (10 tentos e duas assistências).