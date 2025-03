Lucas Evangelista diz que proposta do Palmeiras foi um sonho e celebra chegada: "Chorei de alegria"

Lucas Evangelista foi anunciado como sétimo reforço do Palmeiras para está temporada, nesta sexta-feira. O ex-Red Bull Bragantino passa a reforçar o Verdão depois da disputa do Campeonato Paulista. O jogador celebrou a oportunidade recebida no clube e revelou a emoção com o acerto.

"Quando surgiu o interesse do Palmeiras, deixei bem claro que se houvesse uma possibilidade de vir para cá gostaria de amadurecer essa ideia. O pessoal me entendeu, respeitou a minha opinião e começou a ganhar forma. Fiquei surpreso, nem nos meus melhores sonhos imaginava que teria essa proposta, que jogaria aqui. Um clube muito vencedor, com uma constância há muito tempo. Com toda a humildade, confio no meu potencial, o trabalho vence tudo. Quando aconteceu, chorei de alegria. Foi se desenhando e, graças a Deus, deu certo", afirmou.

Na última semana, Evangelista passou por exames, mas teve detectado uma alteração na parte clínica e, com isso, suspendeu a assinatura do contrato. Ele passou por nova bateria e, então, com tudo nos conformes, assinou o vínculo com o Palestra até 2026, com possibilidade de extensão de mais 12 meses se atingir metas.