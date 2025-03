Jovem zagueiro perde espaço após falha e fica fora até do banco no Corinthians

Desde então, o defensor não foi mais relacionado para os compromissos do time alvinegro. Ele ficou de fora dos jogos contra o Santos, pela semifinal do Paulistão, e do segundo encontro com o Barcelona, pela Libertadores.

Após a eliminação do clube do Parque São Jorge, Ramón Díaz foi questionado sobre a ausência de Tchoca. O técnico disse que o garoto seguirá sendo utilizado, mas justificou a saída do zagueiro pelo bom momento vivido pelos novos titulares do setor, Félix Torres e Gustavo Henrique.

"Creio que é um jovem, que demos a possibilidade de jogar neste início de temporada. Ele fez muito bem essa primeira parte. Mas Gustavo e Félix demonstraram muita categoria, um ótimo nível. Vamos seguir utilizando ele, porque é um jovem e está crescendo. Mas a dupla central respondeu muito bem", afirmou Ramón.

Aos 21 anos, João Pedro Tchoca disputou dez partidas pelo Corinthians nesta temporada e chegou a marcar um gol. Ao todo, são 12 jogos pelo clube.

Eliminado da Libertadores, o Timão recolhe os cacos e concentra todos os seus esforços na final do Paulistão. Já no domingo, a equipe enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo primeiro jogo da decisão estadual. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).