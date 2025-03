Giro europeu: Nice cede empate ao Auxerre e desperdiça chance de encostar no vice-líder pelo Francês

Nesta sexta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Francês, o Nice recebeu o Auxerre na Allianz Riviera e empatou por 1 a 1. Apesar do gol de Evann Guessand, Florian Ayé deixou tudo igual.

Com o resultado, o time comandado por Franck Haise chegou a 47 pontos e desperdiçou a chance de encostar no vice-líder Olympique de Marseille, que apresenta 49, com um jogo a menos. Do outro lado, o Auxerre seguiu em 11º, agora com 32.

O Nice retorna aos gramados no próximo dia 29, contra o Monaco, pela 27ª rodada do Campeonato Francês. A partida acontece às 17h05 (de Brasília), no Stade Louis II. Um dia depois, também pela 27ª rodada do Campeonato Francês, o Auxerre recebe o Montpellier no Stade de l'Abbé-Deschamps. A bola rola às 12h15, no Stade de l'Abbé-Deschamps.