FPF define árbitros das finais do Paulista entre Corinthians e Palmeiras; confira

A SELFIE DOS FINALISTAS DO PAULISTÃO SICREDI! ??



Sorria para a foto só quem está na decisão do maior campeonato do primeiro semestre!#PaulistãoSicrediÉDoBrasil pic.twitter.com/OwWbnreGEj

? Paulistão (@Paulistao) March 13, 2025

O primeiro jogo da decisão será disputado neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Enquanto o duelo de volta acontece após a data Fifa, no dia 27 de março, às 21h35, na Neo Química Arena. Em caso de empate nos dois jogos, o título será definido nos pênaltis.

O Palmeiras foi vice-líder do grupo D, com 23, empatado com o líder da chave. No mata-mata, passou por São Bernardo (3 a 0) e São Paulo (1 a 0). O Verdão tem, até aqui, oito vitórias, cinco empates e uma derrota. O Alviverde busca faturar o tetracampeonato inédito.

Já o Corinthians terminou a primeira fase do Paulistão com 27 pontos, na liderança do grupo A. Depois, bateu Mirassol (2 a 0) e Santos (2 a 1), nas quartas e semifinal, respectivamente. O Timão, até aqui, conta com uma campanha com dez vitórias, três empates e uma derrota.