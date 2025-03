Fluminense detecta lesão na coxa do lateral Gabriel Fuentes, que vai perder final do Carioca

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 14, 2025

Apesar de ter confirmado a lesão do lateral, o Fluminense não divulgou o prazo de recuperação do jogador de 28 anos, que foi o autor da assistência para o gol de Keno, na primeira partida da final do estadual.

Entretanto, Fuentes deixou o campo com dores e era dúvida para a partida de volta. O colombiano estava em alta no Fluminense, sendo o lateral da Série A com mais assistências em 2025, com quatro participações.

Com a ausência de Fuentes, a tendência é que Renê, também contratado para esta temporada, seja o titular.

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da decisão do Campeonato Carioca. Como o Mengão venceu a ida por 2 a 1, o Tricolor precisa no mínimo vencer a partida para se manter vivo na disputa.