Flamengo oficializa a renovação de contrato de Pulgar

Pulgar completou 31 anos no começo de 2025 e está no Flamengo desde 2022. No Rubro Negro, atuou em 108 jogos, com 2 gols e 9 assistências.

Desde que chegou ao futebol brasileiro, Pulgar já comemorou quatro títulos. Foi campeão pelo Flamengo da Libertadores da América, em 2022, do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, em 2024, e da Supercopa do Brasil na atual temporada.

Experiente, Pulgar conta em seu currículo com passagens por três times europeus. Na Itália, defendeu as cores de Bologna e Fiorentina. Além disso, jogou rapidamente na Turquia, pelo Galatasaray.