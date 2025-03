Flamengo domina o Paisas BC e avança à semifinal da Champions League das Américas

VITÓRIA MONUMENTAL DO #FLABASQUETE E VAGA NO FINAL FOUR CARIMBADA! ESPETÁCULO! pic.twitter.com/FxpfuekcE3

? Time Flamengo (@TimeFlamengo) March 14, 2025

O jogo

A equipe da casa dominou completamente as ações da partida. O destaque foi Jordan Williams, cestinha com 25 pontos. Guilherme Deodato também teve uma boa atuação, com 18 pontos. Do lado dos visitantes, Thomas Robinson foi o único jogador da equipe a atingir dez pontos.

