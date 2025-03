Fernando Romboli é derrotado e não vai à final de duplas de Indian Wells

O sonho do brasileiro Fernando Romboli ficou a somente um passo de se concretizar. Nesta sexta-feira, o tenista foi derrotado ao lado do australiano John-Patrick Smith na semifinal do Masters 1000 de Indian Wells.

O revés veio diante do norte-americano Sebastian Korda e do também australiano Jordan Thompson, dois jogadores experientes no circuito. A partida foi extremamente disputada e terminou em 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 10-8. Dessa forma, o brasileiro não disputará sua primeira final de duplas no Master 1000.