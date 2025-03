Escalação: Ramón comanda treino técnico no Corinthians e tem dúvida para final do Paulista

O Corinthians realizou um treino técnico na manhã desta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, e deu sequência à preparação para o jogo contra o Palmeiras, pela final do Campeonato Paulista. Ramón Díaz tem uma dúvida para a decisão.

O treinador ainda não sabe se contará com o meio-campista Rodrigo Garro. O argentino tem reclamado de dores no joelho direito e vinha atuando no sacrifício. O próprio Ramón, durante coletiva na Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta sexta, não confirmou a presença do jogador no primeiro jogo da final.

Se o camisa 8 não ficar à disposição, a tendência é que Romero assuma a titularidade. Neste caso, Memphis Depay seria deslocado para a função de meio-campista. Igor Coronado, com uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita, segue como desfalque.