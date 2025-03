Enquete: torcida do São Paulo deseja que Zubeldía mantenha esquema com três zagueiros

Nesta etapa da competição, o Tricolor voltou a enfrentar o Palmeiras. Como no primeiro Choque-Rei, Zubeldía seguiu com a linha de três atrás e abriu mão de um volante de marcação, improvisando Oscar no setor.

A equipe conseguiu neutralizar o ataque do rival até o final do primeiro tempo, quando sofreu o gol de Veiga, marcado em cobrança de pênalti polêmico. O time não conseguiu o empate, perdeu o clássico e foi eliminado do Paulista.

Apesar da eliminação, é possível afirmar que o saldo do sistema com três zagueiros é positivo. Em quatro jogos, a equipe acumulou duas vitórias, um empate e uma derrota e sofreu apenas dois gols. Fica a critério de Zubeldía seguir com a formação no restante do ano.

O próximo jogo do São Paulo está marcado para o dia 30 de março. A equipe recebe o Sport, no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).