Em nota, Gustavo Mosquito confirma vitória sobre o Corinthians em processo

No começo de julho, Mosquito pediu rescisão unilateral de maneira indireta, que o empregador dá causa à rescisão. Contudo, o Corinthians quitou as pendências com Gustavo Silva. Por isso, os juízes responsáveis pelo caso negaram uma primeira liminar, por não considerarem a necessidade de imediatismo para resolver a questão. Depois, sim, o jogador teve a liminar concedida.

"O atleta Gustavo Silva vem a público se manifestar sobre a decisão final do Tribunal do Trabalho (TRT2), que manteve a sentença de primeira instância, confirmando a vitória no processo jurídico contra o Corinthians. Nesta semana, além do julgamento, também foi publicado o acórdão referente ao caso", diz a nota.

O atacante também destacou ser muito grato ao Corinthians, onde viveu grandes momentos e reitera que tem muito carinho com a instituição.

Atual jogador do Vitória, Mosquito acumulou 177 jogos com a camisa do Corinthians, anotando 18 gols e 13 assistências.