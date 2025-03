Em busca de título inédito, Orlando vê Corinthians "maduro" e projeta estreia no Brasileiro sub-20

O Corinthians inicia nesta sexta-feira sua trajetória no Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A equipe mede forças com o Bahia, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, a partir das 20h30 (de Brasília), pela primeira rodada do torneio. A estreia terá um sabor especial para o técnico do time, Orlando Ribeiro.

Orlando, multicampeão pelo sub-20, busca o título que falta para completar a coleção da categoria. O treinador já ergueu as taças do Paulista, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e até mesmo a Copinha, competição de base mais prestigiada do país. Resta o Brasileirão.

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o comandante do Corinthians diz que o troféu, apesar de cobiçado, não é o objetivo principal. Ele garante que a meta é o desenvolvimento dos jovens para fazê-los chegarem preparados à equipe profissional.