Em 2025, Calleri faz segundo melhor início de temporada pelo São Paulo; veja números

Um fato que chama atenção é em como o número de assistências aumentou nos últimos três anos. Se somarmos os inícios de 2023 a 2025, Calleri distribuiu, ao todo, dez assistências. No ano passado, inclusive, ele fez sua temporada com mais passes para gol na carreira (7).

Calleri espera ampliar o bom início de temporada pelo São Paulo no próximo dia 30. No Morumbis, o Tricolor recebe o Sport, às 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.