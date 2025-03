Didier Dechamps fala sobre desgaste de Mbappé pelo Real Madrid

Com a Seleção de seu país, o francês acumula 86 partidas disputadas, com 48 gols e 35 assistências. Mbappé é o terceiro maior artilheiro da história dos Bleus, atrás de Thierry Henry e Olivier Giroud. Pelo país, o atacante conquistou a Copa do Mundo de 2018 e uma Nations League, em 2021.

Nesta data FIFA, a França irá enfrentar a Croácia, pelas quartas de finais da Liga das Nações. A partida de ida será na próxima quinta, às 16h45, no Stadion Poljud, enquanto a volta acontece no domingo do dia 23 no mesmo horário, no Stade de France.