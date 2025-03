Cortado da Seleção, Danilo não disputará final do Carioca

Curinga da defesa do Flamengo, o zagueiro e lateral Danilo não estará disponível para a decisão do Campeonato Carioca deste domingo contra o Fluminense, no Maracanã. O jogador ainda se recupera de uma lesão de grau 1 na coxa direita.

"O zagueiro ainda se encontra em processo de recuperação e segue o planejamento de tratamento estabelecido pelo departamento médico. Em conversas com a comissão técnica, o Flamengo optou por preservá-lo da partida de domingo, contra o Fluminense, visando a continuidade da longa temporada de 2025", explicou o Flamengo.