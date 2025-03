Corinthians vence o Bahia na estreia do Brasileirão sub-20

O Corinthians venceu o Bahia por 2 a 1, nesta sexta-feira, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, no Estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana. Gui Negão e Bahia marcaram para os visitantes, enquanto Fred balançou as redes para os mandantes.

O Timão volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Grêmio. A bola rola às 15h (de Brasília), no Parque São Jorge. Por sua vez, o Bahia enfrenta o Palmeiras, na Arena Barueri, às 15h do dia 21.

O jogo

A equipe da casa abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. Diego chegou até a linha de fundo e cruzou rasteiro. A bola passou por todo mundo e apareceu livre para Gui Negão, que mandou para o gol.