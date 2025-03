Conselho Técnico define novidades para Série B em 2025

Nesta sexta-feira, os 20 representantes dos clubes que irão disputar o Campeonato Brasileiro Série B participaram do Conselho Técnico da competição. Com Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, no comando, a reunião aprovou algumas novidades para a edição deste ano.

O campeonato irá adotar o Sistema de Bolas Múltiplas, método utilizado no Campeonato Inglês, para as partidas serem mais dinâmicas. Conforme o sistema, 15 bolas serão posicionadas ao redor do campo, em cones, e o jogador deverá apenas retirar a bola do suporte. Assim, o papel do gandula será somente repor esses suportes.

Outra novidade é a adoção do Protocolo Global de Combate ao Racismo, implementado pela Fifa. É um procedimento de três etapas que criou um gesto internacional, o qual consiste em cruzar os braços para denunciar um ato racista. Os jogadores e oficiais da competição deverão sinalizar ao árbitro por meio dessa ação.