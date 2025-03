Conheça o top-4 de destaques do elenco do Vasco no Carioca 2025

Destaque do Vasco, Vegetti disputou 10 jogos no Carioca, ficando 900 minutos em campo. Ele marcou seis gols no torneio. Já Coutinho entrou em campo em 8 partidas e balançou as redes em 2 oportunidades.

Quem também fez 2 gols no Carioca foi Paulo Henrique, em 10 apresentações. Por fim, Jair atuou em 8 jogos e teve como destaque as bolas recuperadas: foram 7.6 por partida.