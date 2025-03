"Comprometimento aumentou", afirma Kaio Jorge sobre intertemporada do Cruzeiro

O Cruzeiro terá uma oportunidade importante no amistoso contra o Botafogo neste final de semana para testar os efeitos de sua intertemporada. O atacante Kaio Jorge valorizou o período de treinos após o fim da participação no Campeonato Mineiro.

"É um momento importante para a gente ajustar alguns detalhes que estávamos precisando. O jogo contra o Botafogo vai ser um teste importante, contra um time com um nível alto. Vai ser um teste para os nossos jogadores para descobrir quem vai estar à disposição para o início do Campeonato Brasileiro", disse o atacante durante entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Neste período, entre a eliminação do Cabuloso do Campeonato Mineiro e a estreia no Brasileirão, o Cruzeiro irá realizar dois amistosos, diante de Botafogo e RB Bragantino. Os confrontos irão acontecer neste sábado e no dia 22, respectivamente.