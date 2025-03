Como Caixinha pode tentar preencher lacuna deixada por Neymar no time titular do Santos

Com isso, Caixinha precisará buscar outras soluções para tentar suprir a ausência de Neymar - uma tarefa um tanto quanto ingrata por conta da qualidade do astro. O técnico pode optar por manter a formação e testar outros nomes na posição, ou pode promover uma mudança de esquema tático.

Dentro do elenco, o treinador conta com vários jogadores que podem atuar na criação de jogadas pelo meio. Um deles é Soteldo, que já chegou a atuar como um 10 em alguns momentos da carreira. O venezuelano tem capacidade criativa e sabe jogar em curtos espaços, com triangulações.

Outra opção de Caixinha para a vaga é Benjamín Rollheiser. O argentino ganhou seus primeiros minutos nos últimos dois jogos do Santos e já mostrou qualidade. Essa não é a posição preferida do jogador, mas ele pode ser testado pelo comandante em situações como a do último domingo, quando Neymar não esteve disponível.

Rollheiser, inclusive, chegou a jogar como meia-atacante contra o Corinthians e finalizou duas vezes na direção do gol nos poucos minutos que teve em campo. Por fim, Caixinha ainda conta com Álvaro Barreal, que também pode munir os atacantes no setor criativo.

Agora, uma outra mudança que Caixinha pode fazer é no esquema tático, o que representaria uma modificação mais drástica e que demandaria outros ajustes no modo de jogar da equipe. O treinador poderia apostar por uma formação com três zagueiros e dois volantes, por exemplo, sem necessariamente utilizar um meia-atacante.

Em um possível 3-4-3, por exemplo, a zaga poderia ser formada por Zé Ivaldo, Gil e Luan Peres (Basso ou Luisão), enquanto o meio seguiria com Bontempo, mais solto, e João Schmidt focado em defender a área. Nas alas, os laterais JP Chermont e Escobar, e o ataque fica à critério do treinador.