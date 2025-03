Com Yamal e Estêvão, Barça e Chelsea dominam mercado de jovens promessas

O Barcelona e o Chelsea estão investindo em jovens talentos do futebol mundial. Dos cinco jogadores com menos de 18 anos mais valiosos do mundo, quatro pertencem aos clubes, sendo dois de cada. Yamal lidera a lista e Estêvão é o terceiro.

Lamine Yamal é o jogador com 18 anos ou menos de maior valor no mercado do futebol mundial. Segundo o TransferMarkt, o espanhol de 17 anos vale 180 milhões de euros (cerca de R$1.13 bilhão). Pau Cubarsí, também do Barça, vem em segundo, avaliado em 70 milhões de euros (R$440 milhões).