Com sete brasileiros, Libertadores tem potes completos para sorteio; veja detalhes

Nesta quinta-feira, a Conmebol divulgou os potes para a realização do sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores de 2025. A divisão das equipes é feita com base no ranking da entidade.

Dos brasileiros classificados, Palmeiras, Flamengo e São Paulo estão no pote 1. O Internacional foi alocado no pote 2 e o Fortaleza foi para o 3. O campeão da última edição, Botafogo, será o cabeça de chave do grupo A, obrigatoriamente.