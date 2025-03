Com presença do sub-20 e elenco divido, São Paulo faz coletivo contra a equipe do Grêmio Mauaense

No CT da Barra Funda, o São Paulo deu sequência, nesta sexta-feira, na preparação para a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, contra o Sport. O duelo acontece no dia 30 de março, domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbis.

A comissão técnica do treinador Luis Zubeldía dividiu o elenco do São Paulo em dois grupos para a atividade. Os jogadores que atuaram na última segunda-feira, tanto na semifinal do Campeonato Paulista como na estreia do Campeonato Brasileiro sub-20, fizeram um trabalho separado de mobilidade, fundamentos técnicos e posse de bola, além de um jogo em espaço reduzido.