Com Corinthians e mais seis brasileiros, Sul-Americana tem potes definidos para sorteio

Com os clubes já classificados, a Conmebol definiu os potes para o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana de 2025. Sete brasileiros estão na disputa: Corinthians, Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Vitória.

No pote 1, como cabeças de chave, estão Atlético-MG, Fluminense, Grêmio e Cruzeiro. No 2, aparece o Vasco, enquanto o 4 é preenchido por Corinthians e Vitória. Vale destacar que, de acordo com a Conmebol, equipes do mesmo país não podem se enfrentar na fase de grupos.

Dos brasileiros, o Corinthians é o único que veio da Libertadores. A equipe paulista foi eliminada por 3 a 2, no agregado, pelo Barcelona-EQU.