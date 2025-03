Chelsea assina contrato por sete temporadas com joia de 17 anos do futebol português

Quenda possui o quarto maior valor de mercado do mundo de jogadores com 18 anos ou menos. O acordo com o clube de Stamford Bridge gira em torno dos 50 milhões de euros (cerca de R$315 milhões), segundo o site TransferMarkt.

O jogador fará parte do elenco do Chelsea na temporada 2026/27, portanto, permanecerá no Sporting por mais um ano. Ao desembarcar na Inglaterra, o português terá sete anos de contrato, com opção de mais uma temporada de extensão.

O Chelsea tem apostado na contratação de jovens promessas do futebol mundial. Estêvão, do Palmeiras, assinou um contrato de sete anos com o clube inglês e vestirá a camisa azul a partir de julho deste ano. O equatoriano Kendry Páez, de 17 anos, do Independiente del Valle, também assinou com a equipe.

Nesta temporada, Geovany Quenda entrou em campo 43 vezes vestindo a camisa do Sporting. O jogador marcou dois gols e serviu oito assistências. Pela seleção portuguesa sub-17 e sub-21, ele possui 21 partidas no total, tendo marcado seis gols.