Atletas enviam carta de alerta ao COI sobre mudanças climáticas

No texto, os atletas fazem alguns pedidos para o comitê, como o fortalecimento dos compromissos para a redução das emissões de carbono e a promoção de práticas sustentáveis nas cidades-sede. Destacam, ainda, a criação de um padrão sobre patrocinadores poluentes e o uso da plataforma do COI para incentivar ações ambientais mais amplas.

A britânica Hannah Mills, bicampeã olímpica de vela e embaixadora de Sustentabilidade do comitê, é uma das atletas que impulsionou a carta. "Não sei se já vimos tantos atletas do mundo inteiro falando com uma só voz. Os terríveis incêndios florestais em LA não poderiam ser mais claros: é agora o momento de definirmos um futuro seguro e brilhante. Como velejadora e mãe, isso me toca profundamente. Os Jogos Olímpicos realizaram os sonhos de muitos ao longo da história, mas meu maior sonho é um futuro no qual meus filhos possam prosperar".

Também é feito o pedido por uma reunião antecipada com o próximo presidente. Assim, os atletas poderão discutir as possibilidades para o movimento olímpico enfrentar a crise climática.